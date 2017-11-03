03/11/2017 13:07


Whatsapp çöktü mü erişimde sıkıntı yaşanıyor

Whatsapp

En çok kullanılan sosyal mesajlaşma ağı Whatsapp'a yaklaşık yarım saat kadar erişim sağlanamadı. Sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı

WhatsApp'ta bir süredir erişim sorunu yaşanırken, bu sorunun neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Dünya genelinde yaşanan problemden en çok etkilenen ise Avrupa ülkeleri oldu. İngiltere ve Avrupa'nın büyük bölümünde görülen sıkıntının büyüklüğü DownDetector adlı sitenin verileriyle görüldü. Buna göre, kullanıcıların yüzde 60'ı hizmete erişemedi, yüzde 25'i mesaj almakta sıkıntı çekerken, yüzde 14'i giriş yapamadı. 

 

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