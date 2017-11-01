01/11/2017 08:03


Apple iOS 11.1 güncellemesini yayınladı işte gelecek yenilikler

iOS 11.1

Teknoloji devi Apple'ın dün gece yeni güncellemesi iOS 11.1 sürümünü yayınladığı öğrenildi. Kullanıcılar bu güncelleme ile nelerin değişeceğini merak ediyor

Apple, iOS 11.1 güncellemesi ile hata düzeltmelerinin yanında iOS 11’e yeni özellikler de ekledi. İşte o yenilikler:

– Güncelleme ile birlikte birçok yeni Unicode 10 emoji çeşidi kullanıcılara sunuluyor. Yeni ifadelere sahip yüzler, hayvanlar, aksesuarlar ve hatta zombiler gibi birçok yeni çeşit mesajlara renk katmaya geliyor.

Zürafa, zebra ve kirpi gibi hayvanların yanı sıra Brachiosaurus isimli ünlü dinozor eklenen emojiler arasında. Noodle, tart gibi yiyeceklerin yanında hepimizin sevgilisi brokoli de emoji setleri arasında yerini alıyor. Gandalf, Tinkerbell, vampir ve güzeller güzeli bir deniz kızı da emojisi de iOS 11.1 ile geliyor.

– Safari’de durum çubuğuna dokunarak sayfanın başına dönerken kullanılan animasyon değiştirildi.

– Kilit ekranındaki kamera animasyonu değiştirildi.

– Assistive Touch için yeni dokunmatik özel işlemler eklendi.  Tek dokunma, çift dokunma, uzun basma ve 3D Touch ile farklı işlevler yerine getirilebiliyor. Assistive Touch menüsündeki bazı simgeler güncellendi.

-Bir bildirime dokunulduğunda uygulamalar arasında geçiş yapmak için küçük bir geçiş animasyonu eklendi.

– Gruplara göre emoji önerileri eklendi.

-iOS 11 ile kaldırılan 3D Touch Uygulama Değiştirici geri döndü.

– Gelen bildirim ile birlikte yeni kilit ekranının ortasından erişimi önleyen sorun çözüldü.

iOS 11.1 yüklemek için takip edilmesi gereken adımlar

Yukarıdaki iOS cihazlardan birine sahipseniz iOS 11.1 güncellemesini iTunes üzerinden ya da cihazınızdaki Ayarlar uygulamasının Genel>Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarak yükleyebilirsiniz.


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