Instagram'ın Superzoom'u bugün yayınlandı işte detaylar

En çok kullanılan sosyal medya ağı Instagram için Superzoom özelliği Android ve iOS kullanıcıları için bugün yayınlandı

Superzoom, bir fotoğraf ve bir videodan daha yaratıcı bir etki sağlamanızı sağlıyor. Çektiğiniz fotoğrafı kolaylıkla yakınlaştırabiliyor ve duruma göre dramatik veya eğlenceli müzikler eklemenize olanak sağlıyor.

Superzoom ile tek bir objeye çarpıcı bir müzikle yakınlaşılarak videolar daha etkileyici hale gelebiliyor. Özelliği kullanmak için, Instagram kamerasından Superzoom’u seçerek kayda dokunup, basılı tutmak ya da 3 saniyelik bir Superzoom için bir kere dokunmak yeterli.

Superzoom, kayıt butonuna ilk dokunuşunuzda 3 saniyelik bir yakınlaştıma sunuyor. Eğer daha uzun bir yakınlaştırma istiyorsanız butona daha uzun basmanız gerekiyor. Böylelikle 15 saniyeye kadar Süperzoom yapabiliyorsunuz.