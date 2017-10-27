27/10/2017 12:55
Whatsapp kullanıcılarını sevindirecek 'mesaj silme' özelliği
En çok kullanılan mesajlaşma ağı Whatsapp'ta yepyeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle pişman olduğunuz mesajları belirli bir süre içinde silebileceksiniz
WhatsApp’da geriye dönük mesajlar silinemeyecek ancak konuşma süreci içinde 7 dakika öncesine kadar olan mesajlar silinebilecek. Şimdilik kısıtlı bir grubun kullanabildiği özellik bir süre sonra genel kullanıcıya da sunulacak. Mesaj silindiğinde karşı tarafa “bu mesaj silindi” uyarısı gidecek ancak mesaj her yerden silinmiş olacak.