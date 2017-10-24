Samsung Galaxy Note 8 hakkında bilinmeyenler

Samsung'un yeni cihazı Samsung Galaxy Note 8'in getirdiği pek çok özelliği çoğu kişi bilmiyor. Peki siz biliyor musunuz?

Samsung Galaxy Note 8 AMOLED ekranı, WHQHD+ çözünürlük kullanıcılarına sunuyor. Çok daha canlı ve gerçekçi bir performans sağlıyor. Cihazı kutudan çıkardığınızda otomatik olarak ayarlanmış FHD+ çözünürlükle çalışıyor. WHQHD+ görüntü kalitesinde kullanabilmek içi ayarlardan çözünürlüğü yükseltmeniz gerekiyor. Ancak çözünürlüğü yükselttiğinizde ekran daha çok güç tüketiyor ve şarj süresinde azalma yaşanıyor.

Galaxy Note 8, 6.3 inç büyük bir ekrana sahip. Çoğu uygulama bu ekran büyüklüğüne uygun değil. Samsung bu sorunun yaşanmaması için cihazda, indirdiğiniz uygulamaları Galaxy Note 8’in ekran boyutuna göre düzenleyen bir özellik eklemiş. Ayarlar bölümünden ekran ayarları kısmından tam ekran uygulamalara girerek uygulamalarınızın boylarını ekranınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcıların cihazın temasını değiştirebilmeleri için bir özellik de bulunuyor. Bu özelliği kullanmak için ayarlardan duvar kağıdı ve temalar bölümüne girmeniz yeterli. İsterseniz tema içinde de görünümlerini değiştirebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8’in arka tarafında bulunan parmak izi sensörü birçok kullanıcı tarafından beğenilmemişti. Bu sisteme alternatif olarak cihazda yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Parmak izi okuyucusunun arkada bulunmasından şikayetçi olanlar, oldukça hızlı çalışan bu sistemi de kullanabilirler.

Telefonunuzun kaybolma ve çalınma gibi durumlarına karşı Mobil Cihazımı Bul özelliğini açabilirsiniz. Bu özellik sayesinde cihazınız kaybolduğunda ya da çalındığında Samsung, telefonunuzdaki kayıtlı hesabınızı kullanarak uzaktan kontrol edebilir ve konum yollayabilir. Şarjınız belirli bir düzeyin altına indiğini belirleyebilir ve size son konumu gönderebilir.

Kamerayı güç açma kapama tuşuna çift tıkladığınızda kamerayı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik Samsung’un diğer akıllı telefonlarında da bulunuyor.Samsung Galaxy Note 8’in kamerasının özelliklerinden biri de, Canlı Odak Modu ile biri geniş açılı biri de yakın iki fotoğraf çekilebilmesi. Geniş açıda arka planı görebilir ve isterseniz ne kadar bulanıklaştırmak istediğinizi de çekim esnasında düzenleyebilirsiniz.

S Pen sayesinde bir videoda sevdiğiniz bir bölümü GIF yapabilirsiniz. S Pen menüsünden Akıllı seçim kısmından Animasyon seçeneğini kullanmanız yeterli. Kısa bir kayıttan sonra GIF’iniz hazır hale geliyor.

Kaynak: Hürriyet