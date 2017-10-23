23/10/2017 14:15


iPhone 8'in rakibi Apple'dan geldi

iPhone 7

Araştırma yapan analistlere göre Apple'ın cihazı iPhone 7, son ürünü iPhone 8'den daha çok satıyor

KeyBanc Capital Markets için çalışan analist John Vinh, iPhone 7 ile 8 arasındaki donanım ve fiyat farkının, önceki modeli daha cazip hale getirdiğini söyledi. Şu an iPhone 7'nin fiyatı 549$, buna karşılık çok da fazla bir yenilik sunmayan iPhone 8'in fiyatı 699$.

Vihn'e göre bir çok müşteri de iPhone X için bekliyor ve yeni iPhone 8'i bu yüzden satın almaktan çekiniyor. iPhone X'in fiyatı da 999$ olacağı için, önden piyasaya sürülen ve çok da yenilik içermeyen iPhone 8'i almak çok çekici olmasa gerek.

Ayrıca operatör şirketlerin iPhone 7 promosyonlarını ön planda tutması ve ücretleri makul seviyelere çekmesi de iPhone 8 satışlarını olumsuz etkiliyor. iPhone 7 ilk piyasaya sürüldüğünde operatörler onu desteklemek konusunda çok daha cesurca davranmıştı.

iPhone X'in ön siparişleri 27 Ekim'de başlayacak ve o gün geldiğinde yeni amiral gemisinin stokları büyük ihtimalle hemen eriyecek. Bu durum iPhone 8'in satışlarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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