İstanbul'da gece yarısı iPhone 8 kuyruğu

Apple severlerin merakla beklediği iPhone 8 Türkiye'de satışa çıkarıldı. İlk olarak İstanbullular gece yarısı iPhone 8'e kavuştu

Teknoloji devi Apple’ın yeni ürünü iPhone 8 Türkiye’de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye’ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00 sıraların mağaza kapısının açılmasıyla bekleyen müşteriler İphone 8 ile buluştu. İphone 8 4199 TL ile 5549 TL arasında satışa sunuldu. İphone 8’i ilk alan Asrın Köklü “Çok mutluyum aylardır bekliyordum” dedi.