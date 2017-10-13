13/10/2017 12:22


İşte iPhone 8'in Türkiye fiyatı

iPhone 8

Teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 8 geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Apple'ın son ürünü olan iPhone 8'in fiyatı ise merak ediliyor

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatları belli oldu. GSM operatörlerinin yayınladığı fiyatlara göre iPhone 8’in 64 GB’lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699’den satışa sunulacak. Merakla beklenen iPhone X’in ise satışa sunulduğunda bu fiyatın ciddi anlamada daha yukarısında olması bekleniyor.

iPhone 8 fiyatları belli oldu modelinin ABD’deki satış fiyatı 699 dolar. Aynı modelin 256 GB kapasiteye sahip olan seçeneği ise 849 dolardan satılmakta.


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