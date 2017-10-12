12/10/2017 21:36


Twitter kullanıcılarının beklediği o özellik sonunda geliyor

Twitter

Karakter sayısını arttırmak için harekete geçen Twitter'a şimdi de başka bir özellik geliyor

Uzun süredir istenen Twitter'daki sonraya sakla işlevinin faaliyete geçebilmesi için çalışmaların başlatıldığını yıllık Hack Week etkinliklerinde firma açıkladı. Twitter'in ürün müdürü Jesar Shah'ın yaptığı duyurudan ve paylaştığı prototipten, işlevin sağ alttaki menüdeki "DM ile gönder" simgesinin yerine geleceği anlaşılıyor. Yer işaretlerine eklenen tüm tweet'lere, ayarlardaki bir liste yoluyla ulaşılabiliyor.

 

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