10/10/2017 10:40


Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelere ücretsiz Wifi hizmeti

ücretsiz wifi

Avrupa Birliği Konseyi tarafından açıklanan karara göre 2020 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlanacak

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından ortaklaşa kabul edilen ‘WiFi4EU’ Avrupa Birliği için Kablosuz İnternet adlı projeyle, yüksek kaliteli internete daha fazla Avrupa vatandaşının erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Yerel yönetimler, hastaneler ve diğer kamu hizmeti veren kurumlar projeye başvurabilecek. Projeden yararlanan kurumların 3 yıl boyunca internet altyapısının bakımını üstlenmesi gerekecek. Projenin maliyetinin yaklaşık 120 milyon euro olacağı öngörülüyor. Ayrıca projenin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

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