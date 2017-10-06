06/10/2017 19:32


Dünyada nasıl İtalyan tarzı ayakkabı varsa bizimde Türk tarzımız olmalı

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Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy ''Turkishoes'' kampanya başlattı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy, ''kendi tarzımızı yaratmak amacıyla ''Turkishoes'' adı altında bir kampanya başlattık''dedi. 

 

 

CNR Fuarı'nda açılan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda , ''Ustalara Saygı'' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ustalarla sohbet eden  Başkan Süleyman Gürsoy, ''Türkiye'de ayakkabı sektörünün 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ancak İtalyanlar gibi tarz oluşturamadıklarını ''söyledi..

 

 

Gürsoy, ''Dünyada nasıl İtalyan tarzı varsa artık bizimde Türk tarzımız olmalı.Bunun için ''Turkishoes adı altında br kampanya başlattık''dedi.''

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