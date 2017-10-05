05/10/2017 07:37


Google 40 dilde tercüme yapan kulaklıklarını tanıttı

Pixel Buds

En büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı

Google'ın tanıttığı cihazlar arasında yeni Pixel Buds kulaklıklar da yer alıyor.Bu kulaklığın en önemli özelliği, Google Translate servisini kullanarak 40 farklı dilde simultane tercüme yapabiliyor olması.Etkinlik sırasında sahnede kulaklıkla İsveççe'den İngilizce'ye tercüme yapıldı.Kulaklığın ABD'de 159 dolar (yaklaşık 570 TL) ücretle piyasaya çıkması bekleniyor. Bu kulaklıklar şimdilik yalnızca Google'ın akıllı telefonu Pixel modelleri ile uyumlu olarak çalışacak.

Sosyal medyada söz konusu kulaklıklar için Douglas Adams'ın bilimkurgu romanı Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde yer alan "Babil Balığı" benzetmesi yapıldı.Kitaplara göre, bu balığı kulağına sokan kişiler evrende konuşulan tüm dilleri de anlayabiliyor.


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