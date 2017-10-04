Bu kılıf Galaxy Note 8'in batarya ömrünü uzatıyor

Galaxy Note 8 kullanıcılarına batarya sorununu ortadan kaldırmak adına yeni bir kılıf üretildi

Güçlü işlemcisi ve 6 GB RAM ile oldukça iddialı olan Galaxy Note 8 aynı zamanda Samsung’un deyimiyle “Sonsuz ekran”a sahip. Tüm bunların neticesinde de elbette daha güçlü bir bataryaya ihtiyaç duyuluyor.Samsung’un söylemine göre 1 günü rahatça çıkartabilecek Galaxy Note 8’den daha fazlasını bekliyorsanız, Zero Lemon tam sizin aradığınız ürünü tanıttı. 5500 mAh kapasitesindeki kılıf ile Galaxy Note 8 batarya takviyesi yapmanız mümkünken böylece telefonunuzun batarya kapasitesini de 8800 mAh’e çıkartmış oluyorsunuz.

Yüzde 115 daha fazla bir batarya ömrü sunan kılıfla birlikte Galaxy Note 8’de konuşma süresi 48 saate, video izleme süresi 24 saate, müzik dinleme süresi 75 saate ve oyun oynama süresi 16 saate çıkartılmış oluyor. shiftdelete'in haberine göre 5 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan kılıf Amazon üzerinde şu anda yüzde elli indirimle ön siparişe açılmış durumda.

Kaynak: Hürriyet