Nokia 8'in özellikleri nedir Türkiye'de kaç liradan satılacak

Nokia dün akşam saatlerinde son ürünü olan Nokıa 8'i çıkardı. Peki Nokıa 8'in özellikleri ve Türkiye fiyatı nedir? Ayrıntılar haberimizde

Nokia 8, Qualcomm’un bu yıl birçok amiral gemisi akıllı telefona güç veren Snapdragon 835 işlemcisinden güç alıyor. Telefon bu sayede oldukça üst seviye bir performans sunuyor. 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 4 tanesi 2.45 GHz, 4 tanesi ise 1.9 GHz hızında çalışan toplamda 8 adet Kyro çekirdeğine ev sahipliği yapan Snapdragon 835, grafik tarafında gerekli olan gücü Adreno 540’tan alıyor. Nokia 8’in 5.3 inç büyüklüğünde 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe ve 700 nit gibi oldukça iyi bir parlaklık değerine sahip olan ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunurken, 554 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

6000 serisi alüminyumdan üretilen metal bir gövdeye sahip olan ve en kalın noktası 7.9 mm olan Nokia 8, IP54 sertifikasına ev sahipliği yapıyor.

4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, 64 / 128 GB dahili depolama alanı ile gelirken microSD kart sayesinde depolama alanının kolayca artırılmasına imkan tanıyor.

Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak canlı yayın yapma imkanı sunan Dual-Sight teknolojisini kullanıcılar ile buluşturan Nokia 8, 360 derece ses kayıt desteği ile gelirken HTC 10’da olduğu gibi firmanın kendi Galeri uygulaması yerine Google Fotoğraflar‘ı kullanıyor.

Arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına ve 1.12 μm piksel boyutuna sahip iki adet kamera sensörüne sahip. Bunun yanı sıra çift LED flaş yer alan Nokia 8‘in ön tarafında ise yine 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera bulunuyor.

3090 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen telefon, Qualcomm’un Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip. Telefonda, amiral gemileri için günümüzde standart hale gelen USB Type-C portu yer alıyor. Cihaz kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor.

Cihaz 151.5 x 73.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında. Nokia 8, cilalı mavi ve bakır, sertleştirilmiş mavi ve çelik gibi farklı renk seçeneklerine sahip. Yeni Nokia Eylül ayında 705 dolar fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa sunulmuştu. Nokia 8 Türkiye fiyatı ise 3299 TL olarak belirlendi.