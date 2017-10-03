iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak

Gelen son bilgilere göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de Ekim ayının sonuna kadar çıkmış olacak

iPhone 8'in Türkiye fiyatı henüz belli değil; yurtdışında ise 699 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

iPhone 8 Plus özellikleri

Ekran: 5.5 inç, 1080 x 1920 piksel, 3D Touch, True Tone

İşlemci: Apple A11 Bionics

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.8

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklığına sahip.

İşletim Sistemi: iOS 11

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS

iPhone 8 ve iPhone 8 Plusın Türkiyede satışa çıkıyor.. İşte o tarih

Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11, 4 tanesi düşük güç tüketimine sahip Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon olmak üzere toplamda 6 adet işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

iPhone 7 serisinde yer alan A10 Fusion’a göre yüzde 70 daha fazla performans sunan Apple A11, grafik tarafında ise yüzde 30 daha fazla performans sunarken, A10’a göre çok daha az enerji tüketiyor.

5.5 inçlik Retina HD bir ekranın yer aldığı akıllı telefon, 3D Touch teknolojisine ev sahipliği yaparken, oldukça geniş renk gamutu sayesinde renklerin en canlı haliyle görüntülenebilmesini sağlıyor.

Çözünürlük tarafında herhangi bir değişikliğe gitmeyen Apple, iPhone 8 Plus’ın ekranında kullanıcılara 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 401 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Apple A11 yonga setinin içerisinde yer alan yeni görüntü sinyal işlemcisi iPhone 8 Plus’ın, düşük ışık koşullarında çok daha başarılı işler çıkarmasına ve yüksek çözünürlüklü video kaydı gerçekleştirebilmesine imkan tanıyor.

Zira, iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameraya ev sahipliği yapan iPhone 8 Plus, 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor.

iPhone 7 Plus ile benzer bir şekilde birisi f/1.8 diğeri ise f/2.8 diyafram aralığına sahip olan bu kameralar, True Tone Flash ile güçlendiriliyor.

Artırılmış gerçekliğin ön plana çıkarıldığı iPhone 8 Plus ile birlikte Portrait Lighting isimli yeni bir özelliği kullanıma sunan Apple, bokeh efekti konusunda çok daha başarılı işlere imza atıyor.

3 GB RAM’e ev sahipliği yapan akıllı telefon, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği ile karşımıza çıkıyor.