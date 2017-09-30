30/09/2017 09:17


Apple'a büyük şok iPhone 8 Plus şarjdayken patladı

iPhone 8 Plus

Herkesin merakla beklediği ve çeşitli pazarlarda satışa sunulmaya başlanan iPhone 8 Plus iddiaya göre Tayvan'da şarj olurken patladı

Tayvan basınında yer alan bir habere göre Taichung şehrinde yaşayan Wu isimli bir kadın, 23 Eylül günü satın aldığı altın renkli 64 GB iPhone 8 Plus modelinin şarj olurken patladığını iddia etti.

Kadın, iPhone 8 Plus'ı şarj ederken orijinal şarj cihazını kullandığını söyledi. Raporlar, ise mobil cihazın şarjdayken yalnızca 3 dakika içinde patladığını iddia ediyor. Görüntüler, patlamanın ardından panelin kasadan ayırıldığını gösteriyor.

Raporlar, kadının iPhone 4'ten bu yana bir iPhone kullanıcısı olduğunu ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ortaya koyuyor. Tayvanlı medya, patlayan iPhone 8 Plus'ın soruşturma için fabrikaya gönderildiğini iddia etti.

Doğrulanmamış raporlara göre, Apple iPhone 8 ve 8 Plus'a pil tedarik etmek için ATL adlı bir şirketle çalışılıyor. Samsung da Galaxy Note 7 için pil tedariğini buradan yapıyordu. Şirketin yeni pil güvenliği yönetmeliklerine uymamasından sonra Samsung, Note 8 için burayı bırakmaya karar verdi. Apple, konuyla ilgili bir açıklamada henüz bulunmad


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