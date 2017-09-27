27/09/2017 09:38


Microsoft Office 2019'un getireceği yenilikler neler

Microsoft Office 2019

Microsoft Orlando'da düzenlediği Ignite etkinliğinde Office 2019'u duyurdu. Peki Microsoft Office 2019 özellikleri ve getireceği yenilikler ne olacak? Detaylar haberimizde

Microsoft Office 2019 güncellemesi ile PowerPoint ve Excel'e ağırlık veriliyor. Powerpoint Office 2019 ile çizim konusunda önemli adımlar atılacak. Ayrıca Powerpoint Office 2019 ile birlikte sunumları daha efektif hale getirmek için yeni animasyonlar, efektler, slayt geçişleri ve çizim araçları uygulamaya eklenecek. Ayrıca slayt sırasında sayfaya zoom da yapılabilecek.

Excel Office 2019 ile yeni formül işleme ara birimi sunulacak. Bu özellik sayesinde Excel ile veri işlemek eski sürümlere göre çok daha hızlı ve verimli olacak. Excel Office 2019 ile ayrıca server arayüzünde IT yöneticileri için bir takım yenilikler de sunulacak. Bu yenilikler güvenlik ve yönetim araçları ile beraber gelecek. Excel ile segmentine adeta rakipsiz olan Microsoft, 2018'de de bu unvanını koruyacak gibi görünüyor.

 

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