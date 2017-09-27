27/09/2017 09:06


Twitter karakter sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor

Twitter

En çok kullanılan sosyal ağlardan biri olan Twitter, karakter sayısını 280'e çıkarmak için çalışıyor

280 karakter sınırlı tweetler, az sayıda kullanıcının denemesine açıldı.Şirketin bloğunda yapılan açıklamada karakter sınırının bazı kullanıcıları tarafından eleştirildiği ifade edildi.Twitter'ın ürün geliştirme müdürü Aliza Rosen'ın kaleme aldığı yazıda, "Düşüncelerinizi tek bir tweete sığdırmak zordur, hepimiz bunu yaşamışızdır. Twitter'ı uzun zamandır kullanan kişiler için 140 karakter sınırı duygusal bir bağ olabilir ama bunu denediğimizde etkisini gördük ve yeni karakter limitini de çok seveceksiniz" ifadeleri yer aldı.Son dönemde büyümekte zorlanan Twitter için bu yöntem kullanıcı sayısını artırabilir.

 

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