18/09/2017 19:00


PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu mu

PlayStation 5

Sony CEO ve başkanı Shawn Layden, meraklılarının Playstation 5 için biraz daha beklemesi gerektiğini açıkladı

Playstation 4 Pro’nun standart Playstation 4’ten ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna Layden, böyle bir şeyin asla olmayacağını, Playstation 4 Pro’nun sadece 4K çözünürlük, daha kararlı görüntü ve daha büyük sabit disk gibi avantajlar sunduğunu söyledi. Shawn Layden’ın söylediğine göre Playstation 4 Pro’nun standart modele göre oyunların daha stabil çalışması dışında bir farkı yok.

Playstation 5’in gelip gelemeyeceği, gelecekse ne zaman geleceği sorusuna ise Layden, Playstation 5’in kesinlikle geleceğini, fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu cevabını verdi.

PlayStation 4 Pro ve Slim'in çıkış tarihini tahmin eden analistler, PlayStation 5'i 2018-2019 yılları arasında görebileceğimizi tahmin ediyorlardı. Onlara göre, konsol 2018 yılının ikinci yarısında ortaya çıkacaktı. Ancak görünüşe görem 2018, Playstation 5 için fazlasıyla erken bir tarih. 

Sony, yeni Playstation sürümü için ABD’deki 4K TV pazarının %50 oranına ulaşmasını bekliyor. Analistlere göre gecikme, yaşanan bir aksaklıktan kaynaklanmıyor ve Sony, atacağı adımlar çok önceden planlamış durumda.


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