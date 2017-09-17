iPhone X Türkiye'ye ne zaman gelecek ve kaç liradan satılacak

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone X'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ve kaç liradan satılacağı merak ediliyor

Eylül sonuna doğru ön siparişlerin alınması beklenen iPhone 8’in ekim ortasına kadar Türkiye’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. iPhone X’un Türkiye’ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkıp aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.

iPhone’un Türkiye’deki satış fiyatını 64 GB’lik modeli için 1468 dolar (yaklaşık 5 bin 100 TL), 256 GB’lik modeli içinse 1690 dolar (yaklaşık 5 bin 900 TL) olarak öngörüyor.