iPhone X Türkiye'de kaç liradan satılacak

Teknoloji devi Apple'ın iPhone X'i satışa çıkarmasına az bir süre kaldı. Peki iPhone X'in Türkiye fiyatı ne olacak? işte detaylar

Apple'ın son harikası iPhone'un Türkiye'deki satış fiyatını 64 GB'lik modeli için 1468 dolar (yaklaşık 5 bin 100 TL), 256 GB'lik modeli içinse 1690 dolar (yaklaşık 5 bin 900 TL) olarak öngörülüyor.

iPhone X'in Türkiye fiyatı ne

iPhone yine en ucuz ABD'de alıcı bulacak. Yeni telefon, 999 dolar (yaklaşık 3 bin 460 TL) ile 1149 dolara (yaklaşık 3 bin 980 TL) satışa sunulacak. En ucuz ikinci ülke ise 1020 dolar (yaklaşık 3 bin 550 TL) ve 1170 dolarla (yaklaşık 4 bin 50 TL) Japonya olacak.