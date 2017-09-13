13/09/2017 08:00


iPhone X tanıtıldı, iPhone X özellikleri ve fiyatı nedir

iPhone X nedir

Teknoloji devi Apple dün düzenlenen etkinlikte iPhone X'i tanıttı

5.8 inç olacak olan yeni iPhone X’te yüksek kontrast ve yüksek çözünürlük sağlayan OLED ekran kullanıldı. Tim Cook’un ilk iPhone’dan bu yana en büyük adım olarak tanımladığı iPhone X’te  HDR display,  1:1 milyon kontrast oranı ve ekranda 3D touch özelliği bulunuyor. iPhone X’te kasa ekran oranı dikkat çekiyor. Uçtan uca ekran olan iPhone X’te kavisli kenarlar bulunuyor. Su ve toza karşı dayanıklı olan iPhone X, space gray ve gümüş rengiyle geliyor.  iPhone X’te kenarda bulunan tuşa basıp ‘Siri’ ile iletişim kurabiliyorsunuz.

iPhone X’te ekran kilidini ‘face ID’ ( yüz tanıma ) özelliği ile açabileceksiniz. Yüz tanıma özelliği şapka, gözlük takma, sakal bırakma gibi hallerde dahi sizleri tanıyor. Telefonunuza baktığınızda telefonunuz sizi tanıyor. Bu özelliği  Apple daha önce hiç bir cihazında kullanmadı. Yeni cihazında bulunan yüz tanıma özelliği ön üst kısımda bulunan barda yer alan teknoloji sayesinde tanıyor. Yüzünüzün matematiksel formülünü çıkartıp sizi tanıyan iPhone X, gerçek zamanlı olarak çalışıyor. İphone X’te Biyonik Neural engine ( Nöral motor ) bulunuyor. Apple’ın geliştirdiği bu sistemin fotoğrafla, maske ile kandırılamadığı söylendi. Face ID’de 1 milyonda 1 oranında bir başkası tarafından telefonun açılabildiği söylendi. Face ID, Apple Pay ile birlikte çalışıyor.

Apple, ‘Face ID’ özelliği sayesinde mesajlar uygulamasında yeni emojileri yüz tanıma teknolojisiyle kendi yüzünüzü değiştirerek gönderebiliyorsunuz. iPhone X’te suratınızla yaptığınız bütün mimikleri emoji olarak gönderebiliyorsunuz.

iPhone X’in ön yüzünde her hangi bir tuş bulunmuyor. iPhone X’in kamerası 12 megapiksel. Çift kameraya sahip. Bir kamera geniş açı bir kamera zoom açılı ve ayrıca kameralar 1.8 – 2.4 diyaframa sahip. iPhone X’in arka kamerası ile iPhone 8 Plus’ın arka kamerası arasında çok fazla bir fark bulunmuyor. 8 Plus’ta gördüğümüz arka kameradan yapılan ışık oyunları iPhone X’in ön kamerasından yapılabiliyor.

iPhone X, A11 6 çekirdekli işlemciye sahip. iPhone X 64 GB ve 256 GB seçenekleriyle satışa çıkacak. 999 dolara satışa çıkacak olan iPhone X, 3 Kasım’da satılacak.

 

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