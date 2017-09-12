İşte beklenen en yeni iphone çıktı. Biraz önce açıklandı. iPhone X'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Detaylar haberimizde

AVRUPaüApple yeni telefonunu tanıttı. Son dakika... iPhone X'in özellikleri ve fiyatı. Teknoloji devi Apple, iPhone 8 ya da iPhone X'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıttı. Etkinlikte Apple'ın iPhone 8'in dışında iPhone 8s, LTE özellikli Apple Watch ve 4K Apple TV'yi de tanıttı. Bu arada Apple’ın aynı etkinlikte iPhone X’in yanında iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch ile birlikte 4K çözünürlüklü ve HDR özellikli yeni Apple TV'yi de tanıttı. iPhone X, 5.8 inçlik OLED ekranla geldi. Ön ile arkada cam paneller kullanılacak ve aralarında metalik bir şasi yer var. Oldukça sağlam olacağı söylenebilir.Öte yandan çift arka kamera, 3D yüz tanıma, kablosuz şarj, hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Yeni nesil A11 işlemci de cabası. Apple’ın en son ve özel amiral gemisi olacağından bütün yenilikler iPhone X’e yüklenemiş. Avrupa Gazetesi tüm ayrıntıları birazdan açıklayacak.

iPhone X biraz önce açıklandı işte yepyeni iPhone X ilk fotoğrafı

Öte yandan çift arka kamera, 3D yüz tanıma, kablosuz şarj, hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Yeni nesil A11 işlemci de cabası. Apple’ın en son ve özel amiral gemisi olacağından bütün yenilikler iPhone X’e yüklenemiş.