12/09/2017 08:45


Google Avrupa Komisyonu'nun verdiği cezaya itiraz etti

google

Teknoloji şirketi Google, Avrupa Komisyonu tarafından kendisine verilen 2,42 milyar avroluk para cezası için hukuki süreç başlattı

Google'ın avukatlarının, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’nın bir basamağı olan Genel Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Avrupa Komisyonu, haziran ayında Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası vermiş ve uygulamasını değiştirmesini istemişti.

Google, Genel Mahkeme'nin karar vermesinin ardından konuyu sadece hukuki bakımdan Avrupa Adalet Divanına taşıyabiliyor. Avrupa Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kararını bozabiliyor, tekrar karar verilmek üzere geri gönderebiliyor veya davayla ilgili kendisi karar verebiliyor.


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