11/09/2017 13:46


iPhone 8 ne zaman tanıtılacak ve kaç liradan satılacak

iPhone 8

Yarın tanıtılması beklenen iPhone 8'in özellikleri ve fiyatı merakla bekleniyor. iPhone 8 ne zaman tanıtılacak ve kaç liradan satılacak? Detaylar haberimizde

Teknoloji devi Apple, iPhone 8 ya da iPhone X'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtacak. Etkinlikte Apple'ın iPhone 8'in dışında iPhone 7s, iPhone 7s Plus, LTE özellikli Apple Watch ve 4K Apple TV'yi de tanıtması bekleniyor.Bu arada Apple’ın aynı etkinlikte iPhone X’in yanında iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch ile birlikte 4K çözünürlüklü ve HDR özellikli yeni Apple TV'yi de tanıtacağı söyleniyor. 

iPhone X, 5.8 inçlik OLED ekranla gelecek. Ön ile arkada cam paneller kullanılacak ve aralarında metalik bir şasi yer alacak. Oldukça sağlam olacağı söylenebilir.

Öte yandan çift arka kamera, 3D yüz tanıma, kablosuz şarj, hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırması bekleniyor. Yeni nesil A11 işlemci de cabası. Apple’ın en son ve özel amiral gemisi olacağından bütün yenilikler iPhone X’e yüklenecek. 

Fiziksel Home butonu da kaldırılıp yerine sanal bir Touch ID yerleştirilecek. Söylenenlere göre iPhone 8'in sanal ana ekran tuşu kullanıcı tarafından boyutlandırılabilecek ve uygulama içerisinde kendisini otomatik olarak gizleyebilecek. Bu tuş yine ön kısmında ama ekranın altına gömülü olacak. 

iPhone X'in geniş açılı ve telefoto lensler için optik görüntü sabitleme özelliğine sahip, dikey olarak konumlandırılmış çift lensli arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda AR ve diğer kamera teknolojilerine yardımcı olması için arka kameralarda 3D algılayıcı da bulunacak.

IPHONE 8 KAÇ LİRADAN SATILACAK

Bazı raporlar, Apple'ın bir sonraki cihazının en pahalı iPhone olacağını ve ilk kez 1.000 doları aşacağını öne sürüyor. Kaynak, yüksek fiyat etiketinin sebebinin bir kısmının mevcut iPhone'larda kullanılan LCD ekranın iki katı kadarına mal olacak OLED ekran olduğunu söyledi.iPhone 8'in 64 GB'lık versiyonu 999, 256 GB'lık versiyonu 1099, ve 512 GB'lık versiyonu ise 1199 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Ülkemizde yüksek vergilendirmeler işin içine girince Türkiye fiyatının çok daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen 5 bin TL'nin üzerinde olacak.

 

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