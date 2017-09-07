iPhone 8'in fiyatı nedir, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak

Apple'ın son ürünü iPhone 8 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor

Teknoloji devi Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran Benjamin Geskin iPhone 8'in fiyatını açıkladı. iPhone 8'in 3 depolama opsiyonuna sahip olacağının altını çizen Geskin, iPhone 8'in fiyatının 999 1199 dolar aralığında olacağını belirtti.

64 GB: 999 dolar

256 GB: 1099 dolar

512 GB: 1199 dolar

Söz konusu modelin bugüne kadar üretilen en pahalı iPhone modeli olması bekleniyor.