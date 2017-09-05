05/09/2017 13:00


Samsun Galaxy S9'un özellikleri ne olacak

Galaxy S9

Samsung'un yeni cihazı Galaxy S9'u Ocak ayında tanıtması beklenirken konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı

Telefonun parçalarının dağıtımının daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi tam olarak Samsung'un Galaxy S9'u Ocak ayında sunacağı anlamına gelmiyor. Firma, bir sonraki üst seviye cihazı üzerinde fazladan birkaç ay çalışmak istiyor olabilir ve bu ek çalışma daha önce söylentisi dolanan SLP teknolojisine geçiş için yapılıyor da olabilir. Bu teknoloji, teorik olarak telefonun içerisine daha büyük bir bataryanın yerleşmesine imkan tanıyacak. 

The Bell, Samsung'un piyasa tarihini iPhone 8'in satışları ile rekabet edebilmek için öne çektiğini düşünüyor. iPhone 8'in Galaxy S8 gibi çerçevesiz ve kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor ve yeni iPhone için var olan talep, Samsung'un Galaxy Note 8 satışlarını etkileyebilir. 

Galaxy S9 hakkında söylentiler daha yeni başlamış durumda ve henüz herhangi bir söylentinin ciddiye alınması için çok erken. Şu anda telefon hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ve bir söylenti, S9'un modüler tasarıma sahip olabileceğini önerirken, bazı söylentiler de telefonun Infinity Display'e ve Quallcomm'un Snapdragon 845 SoC'a sahip olacağını iddia ediyor.

Kaynak: Hürriyet


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