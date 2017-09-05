05/09/2017 12:57


Instagram kullanıcıları dikkat, şifrenizi mutlaka değiştirin

Instagram

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, dünya üzerinde Instagram kullanıcıların hackerlerin hedefinde olduğunu ve kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi

Türkiye'nin 1 Nisan 2016'da 4,5G ile yüksek hızlı internet kullanımına  geçtiğini anımsatan Atalay, mart sonu itibarıyla toplam internet kullanıcı sayısı  açısından Türkiye'nin dünyada ilk 20 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Instagram'ın 2010'da ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren hızla  yükselen bir sosyal ağ olduğuna dikkati çeken Atalay, bu ağın geliştirildiği ve  ilk yayınlandığı ülkenin ABD olduğunu dile getirdi.

Atalay, dünya genelinde 700 milyondan fazla aktif Instagram hesabının  olduğunu, 7-8 milyon kullanıcının hesaplarının hackerlar tarafından ele  geçirilerek içeriklerinin ifşa edildiğini belirterek, "Bu durumdan Türkiye'deki  Instagram kullanıcılarının ne kadar etkilendiği henüz belli değil, tedbirli  olmakta fayda var. Kullanıcılar, bu tip platformları gereğinden fazla  kullanmasın, buralarda önemli bilgi ve belgelerini paylaşılmasın, şifrelerini  düzenli olarak değiştirsin." dedi.

Türkiye'nin Instagram'ı en yoğun kullanan ilk 10 ülke arasında yer  aldığını ifade eden Atalay, yaklaşık 20 milyon aktif Türk kullanıcının bu sosyal  ağda yer aldığını kaydetti.

MİLYONLARCA KULLANICININ HESABI ÇALINDI

Geçen hafta başında, şarkıcı ve aktris Selena Gomez'ın Instagram hesabı hacklenmiş ve eski sevgilisi Justin Bieber'in çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmıştı. Hesap geçici olarak kaldırıldı, fotoğraflar silindi ve Gomez hesabının kontrolünü tekrar ele aldı. Ancak bu buzdağının başlangıcı olabilir. Gomez'in hesabı hacklendikten iki gün sonra, bilgisayar korsanlarının Instagram kullanıcılarının telefon numaralarına ve e-posta adreslerine erişmesine izin veren bir hata keşfedildiği bildirildi.

Bir grup hackerın çaldığı bilgileri Doxagram adı verilen yerde 10 dolara sattığı belirtildi. Doxagram, çok uzun süre geçmeden Instagram tarafından kapatıldı. Fakat yeniden erişime açıldı. 


seda sayan mehmet ali
Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti
necdet siaslı
PKK, PYD tek ortağımız
sunat atun
Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil
turker erturk
Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi
grip aşısı
Grip aşısının çok önemli faydası ortaya çıktı
İlgili Haberler
Galaxy S9

Samsun Galaxy S9'un özellikleri ne olacak

LG V30

LG V30'un özellikleri ve fiyatı nedir

Instagram

Ünlü isimlerin cep telefonları Instagram'da açığa çıktı

AMAZON

Amazon Türkiye pazarına giriş yaptı

Son Dakika Haberleri
seda sayan mehmet ali

Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti

necdet siaslı

PKK, PYD tek ortağımız

sunat atun

Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

turker erturk

Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam