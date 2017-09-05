Instagram kullanıcıları dikkat, şifrenizi mutlaka değiştirin

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, dünya üzerinde Instagram kullanıcıların hackerlerin hedefinde olduğunu ve kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi

Türkiye'nin 1 Nisan 2016'da 4,5G ile yüksek hızlı internet kullanımına geçtiğini anımsatan Atalay, mart sonu itibarıyla toplam internet kullanıcı sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 20 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Instagram'ın 2010'da ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren hızla yükselen bir sosyal ağ olduğuna dikkati çeken Atalay, bu ağın geliştirildiği ve ilk yayınlandığı ülkenin ABD olduğunu dile getirdi.

Atalay, dünya genelinde 700 milyondan fazla aktif Instagram hesabının olduğunu, 7-8 milyon kullanıcının hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirilerek içeriklerinin ifşa edildiğini belirterek, "Bu durumdan Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının ne kadar etkilendiği henüz belli değil, tedbirli olmakta fayda var. Kullanıcılar, bu tip platformları gereğinden fazla kullanmasın, buralarda önemli bilgi ve belgelerini paylaşılmasın, şifrelerini düzenli olarak değiştirsin." dedi.

Türkiye'nin Instagram'ı en yoğun kullanan ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade eden Atalay, yaklaşık 20 milyon aktif Türk kullanıcının bu sosyal ağda yer aldığını kaydetti.

MİLYONLARCA KULLANICININ HESABI ÇALINDI

Geçen hafta başında, şarkıcı ve aktris Selena Gomez'ın Instagram hesabı hacklenmiş ve eski sevgilisi Justin Bieber'in çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmıştı. Hesap geçici olarak kaldırıldı, fotoğraflar silindi ve Gomez hesabının kontrolünü tekrar ele aldı. Ancak bu buzdağının başlangıcı olabilir. Gomez'in hesabı hacklendikten iki gün sonra, bilgisayar korsanlarının Instagram kullanıcılarının telefon numaralarına ve e-posta adreslerine erişmesine izin veren bir hata keşfedildiği bildirildi.

Bir grup hackerın çaldığı bilgileri Doxagram adı verilen yerde 10 dolara sattığı belirtildi. Doxagram, çok uzun süre geçmeden Instagram tarafından kapatıldı. Fakat yeniden erişime açıldı.