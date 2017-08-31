31/08/2017 14:53


LG V30'un özellikleri ve fiyatı nedir

LG V30

LG, merakla beklenen akıllı telefonu V30’u tanıttı. Peki LG V30'un özellikleri neler? Detaylar haberimizde

LG V30'da Samsung Galaxy S8’i andıran 6 inç 18:9 oranında Quad HD OLED ekran bulunuyor. Firma çerçeveyi epey küçültüp, ekranın köşelerini G6 gibi kavisli yapmış. FullVision olarak adlandırılan ekran LG G6’nın düz ekranından daha çok S8 ve S8+’ın Infinity Display formattaki ekranına benziyor. 

LG V30’un ön yüzü Gorilla Glass 5, arkası ise Gorilla Glass 4 cam ile kaplı. Parmak izi okuyucu ve çift arka kamera kurulumu arka kısımda yer alıyor. Cihaz IP68 ile suya ve toza dayanıklı karşı dayanıklı olmasının yanında kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ön yüz tamamen ekranla kaplı olsa da LG, telefonun MIL-STD-810G askeri dayanıklılık standardı testlerinden geçtiğini belirtiyor.

LG'nin arkasında f/1.6 diyafram aralığına sahip çift arka (ana kamera 16MP, diğeri 13MP geniş açılı), önünde ise f/2.2 değerinde 5MP kamera yer alıyor. LG, ikinci kamerada görüntüdeki bozulmaları azaltacak bazı iyileştirmeler yaptığına da dikkat çekiyor. V30’da LG’nin Cine Effects olarak adlandırdığı sinema efektleri var. 16 adet renk derecelendirmeli ön ayar profili arasından, kayıt tuşuna basmadan önce seçimde bulunabilirsiniz.

151.7 x 75.4 x 7.3 mm boyutlaraında ve 158 gram ağırlığında olan LG V30'un diğer teknik özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 64GB depolama alanı, 128GB'a kadar microSD kart desteği, 4GB RAM, 3300mAh, Android 7.1.2, LG UX 6.0+, 3.5mm kulaklık jakı ve Quad DAC ile Hi-Fi ses yer alıyor. 

LG V30'nun Türkiye'deki satış fiyatına dair herhangi bilgi ise hanüz gelmedi.


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