Amazon Türkiye pazarına giriş yaptı

Ağustos ayının başında Türkiye pazarına gireceği iddia edilen ABD merkezli perakende devi Amazon, resmi olarak Türkiye’deki ilk şirketini kurdu

Avrupa - Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon’dan flaş bir Türkiye hamlesi geldi. Ağustos ayının başında Türkiye pazarına gireceği iddia edilen ABD merkezli perakende devi Amazon, resmi olarak Türkiye’deki ilk şirketini kurdu.Online perakende devi Amazon’un Türkiye pazarına gireceği iddiaları gerçek oluyor. Para Dergisi’nin haberine göre küresel ticaret sitesi Türkiye’de şirketini kurdu ve kadro çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz günlerde somut adımını atan Amazon Türkiye'de resmen bir şirket kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş görünüyor. Şirketin hakim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Yani Amazon Turkey, Avrupa'ya bağlı olarak hizmet verecek.Şirketin gündeminde Türkiye'de satın alma da bulunuyor. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma planlanıyor. Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlatılmış durumda. Hatta habere göre, Hepsiburada.com'un eski CEO'su İlker Baydar ile temas halindeler.

E-ticaretin, Toplam Ticaretten Aldığı Pay Yüzde 3,5 OlduAmazon, e-ticarette dünyanın en büyük siteleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’deki elektronik ticaret ise her geçen yıl ilerleme kaydediyor. Türkiye’nin toplam ticaretinden önemli bir pay alan e-ticaret, geçen sene yüzde 3,5’lik pay almayı başardı. Bu oranın 2017 yılı sonunda daha da artması bekleniyor. 2016 yılında online perakende satış sitelerinin hacmi ise 17 milyar 500 milyon seviyesinde hayata geçti.Türkiye’de artan arzı de dikkate alırsak, e-ticaret devi Amazon’un ülkemize giriş yapması, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından oldukça sevindirici bir haber. Haber hakkındaki detaylar arttıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Amazon’un Türkiye’ye giriş yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.