28/08/2017 14:22


Game of Thrones dünyasına harita ile bakın, müthiş

game of thrones

Game of Thrones gezisi. Özenle hazırlanan etkileşimli bir harita sayesinde ise işiniz oldukça kolaylaşıyor. İşte Game of Thrones dünyası

Avrupa - Devasa Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde kaybolmak işten bile değil. Özenle hazırlanan etkileşimli bir harita sayesinde ise işiniz oldukça kolaylaşıyor.7. sezon finalini de gerçekleştiren Game of Thrones (Taht oyunları) TV dizisinin geçtiği yerleri etkileşimli bir harita ile görüntülemek ister misiniz? İşte, George R.R. Martin tarafından yazılan muhteşem hikayedeki krallıkların ve hanelerin konumları.

Shiftdelete'in aktardığına göre yeni bir etkileşimli harita olan Quartermaester ile seride adı geçen yerleri kolayca bulmak mümkün. Haritanın ciddi anlamda detaylı olduğunu belirtelim. Şehir, kasaba ve kalelerin hem onaylanmış hem de spekülatif konumlarını bu harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Yani harita adeta Game of Thrones için Google Maps!

Ayrıca harita üzerinden Jon Snow, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen ve daha birçok başlıca karakterlerin takip ettiği rotaları görmek ya da Game of Thones Wiki sayfasına kolayca erişme şansınız da bulunuyor. Spoileryememek için menüden filtreleme de yapabiliyor olmanız güzel bir özellik.

Oldukça geniş olan Game of Thrones evreninde kaybolmamak için etkileşimli haritaya buradan erişebilirsiniz.


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