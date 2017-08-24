24/08/2017 11:05


Samsung Galaxy Note 8'in özellikleri ve fiyatı nedir

Samsung Galaxy Note 8

Geçtiğimiz sene yaşanan Galaxy Note 7 skandalının ardından Samsung, Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 8'i kullanıcılarına tanıttı

Teknoloji devi Samsung'un düzenlendiği lansman ile şirketin yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 8'in özellikle resmiyet kazandı.6.3 inç büyüklüğünde Quad HD bir ekrana ev sahipliği yapan cihaz, Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkıyor. 

Galaxy Note 8 Türkiye'de 4 bin 999 TL fiyat etiketi ile 24 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında ön siparişe sunulacak.Telefonun ABD fiyatı ise 950 dolar olarak açıklandı.Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS 

Çift arka kameraya ev sahipliği yapan Galaxy Note 8'in her iki kamerası da OIS desteğine sahip. Söz konusu kameralar ullanıcılara 2x optik ve 10x dijital zoom imkanı sunuluyor

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7

IP68 sertifikasına sahip olan Galaxy Note 8, bu sayede 1.5 metre derinlikte suyun altında 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Samsung Galaxy Note 8'de 3 bin 300 mAh bataryaya yer verildi. 

Hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerine sahip olan Galaxy Note 8'de 64 GB depolama alanı sunuluyor.

Kavisli bir ekrana ev sahipliği yapan telefon, yüzde 83.3 ekran kasa oranına sahip 

Galaxy Note 8'de Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı Mavi renk seçenekleri sunuluyor.Note serisinin vazgeçilmezi akıllı kalem bu modelde ekran kapalıyken de not almanıza ve cihaz kilitli durumdayken notlarınızı görüntülemenize izin veriyor.


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