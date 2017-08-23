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Samsung Galaxy Note 8'in yeni renk seçeneği ve özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Note 8

Samsung'un yeni cihazı Galaxy Note 8'i tanıtmasına kısa süre kala cihazın yeni renk seçeneği ortaya çıktı

Teknoloji devi Samsung"un Galaxy Note 8"i tanıtmasına çok kısa bir süre kaldı ve olaylı Galaxy Note 7"nin ardından nasıl bir cihazın geleceğini herkes merakla bekliyor. 

Evan Blass"ın ortaya çıkardığı görselle birlikte Samsung"un Galaxy Note 8 modeli için yeni bir renk seçeneği daha belirlediği öğrenilmiş oldu. Orchid Gray yeni Orkide Grisi adı verilen bu yeni modelin görseliyle birlikte cihazın bazı özellikleri de neredeyse kesinleşti.

Yukarıdaki görselde görebileceğiniz üzere Galaxy Note 8"in arka yüzünde yer alan ana kameranın sağında bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Ayrıca bu bölgede iki objektif ve çift LED flaş da bulunuyor.

Bu bilgilerin dışında henüz kesinleşmese de Galaxy Note 8"in 6.3 inç"lik Super AMOLED ekrana, Snapdragon 835 ve ABD dışında Exynos 8895 işlemciye, 6 GB belleğe ve son olarak da 64 GB"lık dahili hafızaya sahip olacağı düşünülüyor.

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