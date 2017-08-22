Samsung Galaxy Note 8'i yanlışlıkla tanıttı

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni cihazı Galaxy Note 8'i tanıttı. Telefonun 64 GB'lık versiyonu resmi sitede yanlışlıkla yayınlandı. Şirket bu yayını kısa bir süre sonra sildi

Bataryası patladığı nedeniyle satışı durdurulan Note 7'den sonra Samsung'un nasıl bir modelle kullanıcı karşısına çıkacağı son zamanların en merak edilen sorularından biri olmuştu. Bu tartışmalara Samsung yanlışlıkla da olsa yanıt verdi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, yanlışlıkla Galaxy Note 8'i tanıttı.

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi modelinin 64 GB'lık versiyonu resmi sitede yayınlandı.Samsung, bu hatadan kısa süre sonra Note 8'e ait görüntüyü sitesinden kaldırdı.

Samsung'un yaşanan Note 7 skandalının ardından kendisini affettirmek adına yeni modelinde pek çok yeniliğe yer vermesi oldukça muhtemel.Samsung'un aldığı patent ile şirketin yeni modelde yer vereceği özellik deşifre oldu.Katlanabilir bir akıllı telefonun patentini alan şirketin bu özelliği Note 8 ile sunması bekleniyor.Sıkça dile getirilen başka bir iddiaya göre, bu modelle telefonun ekranı hatırı sayılır bir şekilde büyüyecek.