Whatsapp yeniliklere doymuyor, işte son özelliği

Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, iOS ve Android uygulamaları ile web sürümü için yeni metin tabanlı durum özellikleri sunmaya başlıyor

Sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp, durum güncellemeleri özelliğini ilk olarak sadece basit metin olarak başlatmıştı. 2017 yılının başında ise buraya fotoğraf ve video paylaşım yeteneği dahil edilmişti. Son güncelleme ise, kullanıcıların bundan böyle font ve arka plan rengi seçenekleri ve bağlantı dahil edebileceği metin tabanlı durumlar oluşturmasını mümkün kılıyor.

Şirket, iOS ve Android platformlarında WhatsApp Durumlar özelliğini kullanan aylık 250 milyondan fazla kullanıcı olduğunun altını çiziyor. Bu yeni özelliğin ise yaratıcı metin tabanlı durum güncellemelerini kolaylaştıracağı, kişilerinizi eğlenceli ve kişisel yolla bilgilendirebilmenizi sağlayacağı belirtiliyor. Durum güncellemenizi kimlerin göreceğini kontrol etmek, kimlerin görüntülediğini öğrenmek ve bir güncellemeye yanıt vermek de sizin elinizde.

Şu an için iOS ve Android"de bu yeni türdeki güncellemeleri oluşturmak ve görüntülemek mümkünken, web"de ise sadece görüntüleme olanağına sahipsiniz.