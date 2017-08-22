Google Android Oreo'yu resmen açıkladı

En çok kullanılan arama motoru Google, mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü Android Oreo'yu resmi olarak açıkladı

Geçtiğimiz Mart ayında ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlanan Android O (Android Oreo) 8.0’ın final sürümünün bugün geliştiricilere açılacağı bilgisi de etkinlikte paylaşıldı.

Güncelleme, hangi uygulamaların görüntülenecek yeni içeriğe sahip olduğunu daha kolay göstermek için tasarlanmış Bildirim Dotları (diğer bir deyişle uygulama rozetleri) adlı bir iOS benzeri özellik sunuyor. Bir uygulama simgesine uzun süre dokunulduğunda, alınan bir son bildirim ve uygulama widget'ları gibi bilgiler görüntüleniyor; iOS'un 3D Touch özelliği gibi.

Picture-in-picture desteği, kullanıcılara daha hızlı kullanıcı adı ve şifre girişi sağlamak için giriş bilgilerini hatırlayan yeni bir otomatik doldurma özelliği, kullanıcıların video içeriğini diğer uygulamaları kullanırken izlemesini sağlıyor.

Yeni Unicode 10 emojilere destek verildi. Mevcut Android emojileri, ikonik Android emoji lekelerini yok etmek üzere yeniden tasarlandı. Patlayan kafa, vampir, zombi, kirpi, zürafa ve daha fazla emoji tanıtıldı.

Geliştiricilerin anında çalışabilen uygulamalar oluşturmasına izin vermek için tasarlanan Anlık Uygulamalar artık varsayılan olarak etkin. Google, geliştirilen güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra daha hızlı başlatma süreleri için işletim sisteminin genel hızında iyileştirmeler de yaptı.

Yeni Android Oreo özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi Google sitesinde ilgilenenlere açık. Güncelleme, Google'ın Android Open Source Project'i aracılığıyla sağlanıyor. Google, operatörün testi tamamlanır tamamlanmaz yakın gelecekte Pixel ve Nexus cihazlarına güncellemeyi sunmayı planlıyor.

Pixel ve Nexus sahipleri yakın gelecekte Android Oreo'ya erişmeyi beklese de diğer Android tabanlı akıllı telefon sahiplerinin güncellemeyi alması biraz daha uzun sürebilir. Android'in önceki sürümü olan Android Nougat, bir yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen cihazların yalnızca yüzde 13,5'ine yüklendi.