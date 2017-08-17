Ana Sayfa | TEKNOLOJİ 17/08/2017 08:33

iPhone 8 Türkiye'de kaç liraya satılacak, işte cevabı

iphone 8

Teknoloji devi Apple'ın son bombası iphone 8'in gelecek günlerde piyasaya çıkması bekleniyor

Herkes tarafından merakla beklenen teknoloji harikası  iPhone 8'in fiyatının ne olacağı ise hemen hemen belli oldu. Diğer iPhone'lara göre daha pahalı bir şekilde satılacak olan yeni iPhone 8'in ABD'deki satış fiyatının 1000 ila 1200 dolar arasında olması bekleniyor. Türkiye satış fiyatının ise yüksek vergiler nedeniyle 5 bin liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.  Geçtiğimiz yıl iPhone 7 ve 7 Plus ile kulaklık girişini değiştiren, şirketin simgesi haline gelen ana ekran düğmesini yenileyen Apple'ın, iPhone 8 ile birlikte ses getirecek yeni özellikler sunması bekleniyor.

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