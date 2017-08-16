Ana Sayfa | TEKNOLOJİ 16/08/2017 09:07

Bill Gates Microsoft'tan 4 milyar 600 milyon dolarlık payını bağışlayacak

Bill GATES

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates, 4 milyar 600 bin dolarlık servetini bağışlamaya karar verdi

Bill Gates'in kurucu ortağı olduğu Microsoft'la ilgili yayınlanan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu dosyasındaki bilgiye göre, ünlü iş adamı 6 Haziran'da doldurduğu bağış başvurusunda servetinin yüzde 5'ini oluşturan 64 milyon hisseyi hayır işine bağışlama taahhüdünde bulundu.

Başvuru formunda Gates'in bu son bağışının nereye gönderileceği bilgisine yer verilmediği belirtildi.Gates böylece 2000 yılından bu yana Microsoft'taki payının toplam 16 milyar dolarını bağışlamış ve o tarihten bu yana girdiği hayır işlerinde en büyük yardımını yapmış olacak.Bill Gates'in tahmini varlığının, Temmuz 2017 itibarıyla 89 milyar 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

 

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