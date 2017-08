Türkiye nüfusunun yüzde 85'i sosyal medyada dolaşıyor

Yapılan araştırmaya göre Türkiye dünyada Facebook kullanımında üçüncü, Youtube kullanımında dördüncü, Twitter'da ise ikinci olarak tespit edildi

İngiltere nüfusununda %65'i Türkiye nüfusunun %85'i sosyal medya ağlarında dolaşıyor. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde İlk sırayı Facebook'ta Filipinler, YouTube'da Meksika ve Twitter'da Endonezya alıyor.

Türkiye ise Facebook'ta Dünya üçüncüsü, video paylaşım ve izleme sitesi olan YouTube'da dördüncü, Twitter'da ise dünya ikincisi. Türkiye, sosyal medyayı eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için kullanıyor.

Diğer yandan We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporu sosyal medya kullanımı hakkında bazı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Araştırmaya göre,

Dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanıyor.

Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi.

Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonundan geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki mobil bağlantıların yarısından çoğu artık “genişbant”

Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içinde alışveriş yaptı.