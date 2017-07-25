Ana Sayfa | TEKNOLOJİ 25/07/2017 16:00

Sosyal medyada beğenilmeme korkusu psikolojiyi bozuyor

sosyal medya

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medya kullanıcılarının beğenilmeme korkusu psikolojik sorunlara yol açabiliyor

Sosyal medya kullanıcılarına yönelik araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara göre, insanların sosyal medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirten Ercan, "Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. Türkiye'de 50 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcılar ortalama 5 dakikada bir telefonuna bakıyor. Yine yapılan araştırmaya göre, cüzdanımızı kaybettiğimizde bunun yanımızda olmadığını 3 saatte fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi 5 dakikada anlıyoruz. Sosyal medyada bir şey paylaştıklarında insanlar hemen 'kaç beğeni oldu, kaç kişi gördü?' diye bakıyor. Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları mutlu ediyor. Beğenilmeme ile karşılaşan kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada beğenilmeme psikolojiyi bozuyor."

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