İngiltere Türk Ticaret Odası Rolls Royce ile teknolojiyi konuştu

Rolls Royce Türkiye ve Orta Asya Müdürü Patrick Regis, Türkiye'de işimiz ulaşım ve uçak yapımı. Türkiye uçak yapmak istiyor. Kendi uçağı için bizlerle çalışmak istiyor. Tübitak ile ortak çalışacağız.

Avrupa ajansı (AVA) Londra-İngiltere Türk Ticaret Odası (TBCCI) tarafından Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya Müdürü Patrick Regis’inde katıldığı, Atlas Global, Merkez Bankası pretijli şirket temsilcilerininde hazır bulunduğu toplantı ve network etkinliği yapıldı. Canary Wharf bölgesindeki Canada Square Binası'nda 5 Temmuz 2017 tarihinde RationalFX evsahipliğinde One Canada Square binasında yapılan TBCCI toplantısında üst düzey katılım gözlendi. TBCCI'ın başkanı Emma Edhem yönettiği toplantıda, TBCCI’ın yeni üyesi olan Atlasglobal Londra müdürü İlkan Teker, katılımcılara Atlasglobal'i anlattı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşteşarı Aytuğ Göksu, Atlasglobal Londra müdürü İlkan Teker, TBCCI Müdürü yavuz Sökmen, TBBCI yönetim Kurulu’ndan Enver Kannur, üyelerden, Suat Suat, Hakan Candaner, Denizhan Çakıl, ve yeni üyeler toplantıya katıldı. Avrupa Newspaper adına Vatan Öz ve Avrupa Times adına Güzel ÖZ toplantıyı izledi.

Patrick Regis, Rolls-Royce

Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya Müdürü Patrick Regis şunları söyledi: “Büyük bir şirket Rolls-Royce. Türkiye’de büyük ülke. Biz teknolojiye ağırlık verdik. Tabiki motor yapıyoruz. Teknolojiyi anlamadan iş yapmak zordu. GE, Siemens gibi rakiplerimiz teknolojide önde. Büyük bir bütünün parçası olmak zorundaydık. Gelecek teknolojideydi. Bu konuya ağırlık verdik. Araştırdık. Gelecekte neler olabilirdi.”

“Türkiye'de işimiz ulaşım ve uçak yapımı. Türkiye uçak yapmak istiyor. Kendi uçağı için bizlerle çalışmak istiyor. Tübitak ile ortak çalışacağız. Türkiye'de kazanmak istiyor bu alanda bizde kazanmak istiyoruz. Win win. Türkiye herşeyi istiyor. Türkiye için hangi teknoloji seçeceğiz. Karar veriyoruz. Airbus uçaklarına motor satıyoruz Dreamliner'lara motor veriyoruz. THY Teknik ile çalışıyoruz.”

“Ayrıca küçük nükleer reaktörler üzerinde de çalışıyoruz. Yenilebilir enerji rüzgar enerjisi sualtı jenaratörleri üzerine çalışıyoruz. Gemi yapıyoruz üzerinde hiç insan olmayacak. Drone'larla kontrol edeceğiz.”

Paresh Davdra, RationalFX

RationalFX şirketi sahibi Paresh Davdra şunları söyledi:

“24 yaşında başladım RationalFX şirketimize. 2008 pazar battı. Başka bir yol bulmak zorundaydık. Zor bir yoldu. 2009’da lisanslarımızı aldık. Online platformda birçok işlem yapılıyor. 2011'da Burnley City'ye sponsor olduk. %60 işimiz Avrupa'dan geliyor. Avrupa bizim için çok önemli bir pazar. Brexit sonrasını merak ediyoruz. İşlem oranları üzerinde iyi bir konuma sahibiz. Mobil apps üzerinden işlemlerimiz yapılıyor. 1.4 milyon sterlin iş yaptık geçen yıl. Türkiye'den çıkan paralarla ilgili bir kısıtlama yok. Kripto döviz oran teknolojisi çok konuşuluyor. Kripto döviz oranları üzerine dünyanın heryerinde istediğiniz parayı gönderebilirsiniz.”

TBCCI’ın yeni üyesi olan Atlasglobal Londra müdürü İlkan Teker, katılımcılara Atlasglobal'i anlattı

Enver Kannur Accounting Direct Plus (ADP) adına RationalFX şirketi sahibi Paresh Davdra’ya soru sordu.

“Brexit? Son durum nedir ? İşinizle iligili neler olacak?”

Davdra’nın cevabı şöyledydi: “Etkileyecek. Genel olarak döviz oranları çıkıp indikçe işimiz zorlaşıyor. Avrupa Birliği ülkeleri bizim için büyük ve önemli pazar. Ben brexit karşısındayım. Bizi negatif etkileyecek.”

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Aytuğ Göksu

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşteşarı Brexit Türkiye İngiltere konusunda konuştu.

“Meslektaşlarımızla görüşüyoruz bu konuyu. Bekleyip göreceğiz dediler. Belirsizlikler var. Ne olacağı belli değil. Türkiye'de çalışma gurubu oluşturuldu. 2 bakanımız çalışıyor. Brexit öncesi ve sonrası ile ilgili. Önce İngiltere'nin adımlarını görmemiz gerekiyor.”

TBCCI Müdürü yavuz Sökmen, TBBCI yönetim Kurulu’ndan Enver Kannur, Atlasglobal Londra müdürü İlkan Teker ve Avrupa Gazete'den Vatan Öz

Danny Rohde, Smart Automation Solution Lead Ernst & Young.

Dünyanın en büyük muhasebe şirketi Ernst & Young Otomatik akıllı çözümler yetkilisi Danny Rohde şöyle konuştu: “ İş yerlerine teknoloji çözümleri sunuyor. İşyerlerindeki teknolojiye bakarsanız pek çok şeyin değişmediğini görebiliyoruz. Otomatik akıllı çözümler şirketlere gerekli. İnsan gücünün yerini teknoloji alıyor. Karar verme halen insanlarda ama teknoloji gerisini yapıyor. İnsanların yerini makinelere bırakıyoruz. Bizleri nasıl etkileyecek? Günlük yaşamımıza etkileri nasıl olur? Robotlar artık heryerde. İşimizi kolaylaştırıyorlar. “