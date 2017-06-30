Turp ve patlıcan'dan güneş pili ve fotovoltaik panel

Türkiye'de yapılan araştırma faydalı sonuçlar ortaya çıkardı. Necmettin Erbakan Üniversitesinde yürütülen çalışmayla, turp, patlıcan, vişne ve kara lahanadan elde edilen kimyasal boya kullanılarak güneş ışığını elektrik akımına dönüştüren fotovoltaik panel yapıldı. İşte o araştırma ve sonuçları

Avrupa - Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde payının arttığını söyledi.Üniversite bünyesinde güneş ışığını elektrik akımına dönüştüren fotovoltaik panellere yönelik bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:"Bu alandaki çalışmamızı üniversitenin farklı bölümlerinde, farklı branşlarında görev yapan 10 kişilik bir akademik ekiple sürdürdük. Güneş enerjisi panellerinde daha çok silisyum ve grafen dediğimiz maddeler kullanılarak elektrik üretiliyor ancak bunun maliyeti çok fazla. Biz yaptığımız çalışmayla silisyum ve grafen yerine sebze ve meyvelerden elde ettiğimiz boya hücreleriyle elektrik üretmeyi başardık. Bu meyve ve sebzelerden elde edilen boyalı hücreleri katman katman büyütmek suretiyle ince filme dönüştürüyoruz. Güneşe maruz kaldıkları zaman da ışığından elektrik üretiliyor. Dut, havuç, turp, vişne, patlıcan ve lahana gibi bitkilerin boyasını kimyasal yöntemlerle alıp fotovoltaik hücrelerde kullanıyoruz. Bunlardan yaptığımız panelle güneşten elektrik üretiyoruz."

Renkli sebze ve meyvelerden sağlanan hücrelerin fotovoltaik panelin içine yerleştirildiğini anlatan Doğan, elde edilen yarı iletken malzemenin güneş ışığını elektrik akımına dönüştürdüğünü belirtti.Doğan, boyalı yarı iletken malzemenin enerji kapasitesinin avantajı olmadığını ancak diğer yarı iletken malzemelere göre düşük maliyetle üretildiğini dile getirdi.