Ana Sayfa | TEKNOLOJİ 27/06/2017 13:00

Cassini, Satürn'ün aydınlanma çizgisini görüntüledi

saturn

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin NASA Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin aydınlanma çizgisini fotoğrafladı. Satürn'ün aydınlanma çizgisi ayrıntıları haberimizde

Teknoloji/Avrupa -Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin aydınlanma çizgisini fotoğrafladı.NASA'nın internet sitesinde yayınlanan fotoğraf karesinde, aydınlanma çizgisinin ekvatoral eksende, gezegenin halkalarına düşey olarak eğik açıyla çekildiği görülüyor.Gezegenin karanlıkta kalan bölümünden, ters ışıkta çekilen fotoğraf karesinde, Satürn'ün halkaları karanlık bir bant gibi ön planı kaplıyor.İnternet sitesinde yer alan bilgide, fotoğrafın 31 Mart 2017 tarihinde, Satürn'e yaklaşık 1 milyon kilometre mesafeden çekildiği belirtildi. Nasa keşfetti. 

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