23/01/2018 17:40


Ligin ikinci yarısında şampiyonluk oranları güncellendi

şampiyonluk oranı

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı galibiyetlerin ardından şampiyonluk oranları güncellendi

4 takımın kazanmasına rağmen bir tek, deplasmanda Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray'ın ligi şampiyon bitirme oranı düştü. Son dakikada Göztepe karşısında galip gelen Fenerbahçe, Antalya'da Talisca'yla coşan Beşiktaş ve zorlu Bursaspor deplasmanını kolaya çeviren Başakşehir'in oranları bu galibiyetlere rapğmen arttı.

İşte değişen şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.90 > 2.65

Fenerbahçe: 3.10 > 3.15

Medipol Başakşehir: 3.40 > 3.65

Beşiktaş: 3.75 > 4.00


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