26/12/2017 08:11


Fernando ve Rodrigues'in sağlık durumu hakkında önemli açıklama

Fernando ve Rodrigues

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan lig maçında sakatlanan Fernando ve Rodrigues'in sağlık durumları hakkında açıklama yapıldı

Galatasaray'da Pazar akşamı oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando'dan kötü haber geldi. Dün çekilen MR sonuçu sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldızın tedavisine başlandığı belirtildi. Ameliyata gerek kalmadan tedavi edilecek olan Fernando için son karar kampta verilecek. Fernando'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

Brezilyalı oyuncunun iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi. Ameliyat edilmeyecek olan Fernando'nun tedavisinin devre arası kampı boyunca süreceği ve Kayserispor maçını kaçırma olasılığı olduğu öğrenilirken Brezilyalı oyuncunun sakatlığı anında Türk Telekom Stadyumu zemininde azizliğine uğradığı ortaya çıktı. Zeminde bulunan boşluklara takılan Fernando'nun ayağının bu nedenle aşırı esnediği belirtildi. Fernando'nun Bucaspor ile oynanacak olan iki Türkiye Kupası mücadelesi ile ligin ikinci yarısının açılış maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Bu arada Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in de çekilen MR'ında sağ üst arka adalesinde hafif derecede zorlanma tespit edilirken oyuncunun kampta takıma katılması bekleniyor.

 

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