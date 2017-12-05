Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde siyah beyazlılar, rakibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, grup aşamasındaki son maçında 6 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşı karşıya gelecek.Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak mücadeleyi, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.