Beşiktaş Marouane Fellaini'yi renklerine katıyor

Ara transfer dönemi yaklaştıkça büyük takımlardan peş peşe hamleler geliyor. Son olarak Marouane Fellaini'nin siyah beyazlı kulüp ile 10 milyon euroluk bedel karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi

İngiliz Mirror'da yer alan habere göre , Manchester United'ın son Chelsea mağlubiyetinden sonra Portekizli menajer Mourinho'nun Fellaini'ye maç sonu övgüler yağdırdığı bu sözlerin ise Belçikalı orta sahanın takımdan ayrılacak olması sebebiyle söylendiği yazıldı. Bu sezon toplamda 9 maçta forma giyen ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor.