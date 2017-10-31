31/10/2017 09:19


Galatasaray'ın golcüsü Gomis idmanda baygınlık geçirdi

Gomis

Galatasaay'ın golcü futbolcusu Gomis'in idmanda baygınlık geçirdiği ortaya çıktı

Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında bu durum çok önemsenmezken Fransız yıldızın, Trabzonspor karşısında 54. dakikada kenara alınması şaşkınlıkla karşılandı. Tudor'un, takımın gole ihtiyacı olduğu anlarda 9 golü bulunan Gomis'i çıkarması sert bir şekilde eleştirilmişti

Ancak, Tudor'un Gomis'i performans ve taktik gereği değil 'strese bağlı; bayılma' ihtimali nedeniyle kulübeye çekildiği iddia edildi.  Trabzonspor karşılaşmasında oyunun sertleşmesi ve gerginliğin artması üzerine yıldız oyuncuyu riske etmek istemediği ve oyundan çıkardığı öğrenildi.

Gomis, değişiklik için 4. Hakemin numarasını kaldırmasının ardından ellerini açarak "Ben mi, neden?" şeklinde tepki göstermişti.

Hırvat hoca, Gomis'in strese bağlı baygınlık hastalığına karşı önlem için bu değişikliği yaptığını açıklamak istemezken sorular üzerine, konuyu 'teknik' olarak geçiştirdiği konuşuluyor. Gomis'in sezon başı yurt dışı kampında strese bağlı baygınlık hastalığına iki kez yakalandığı ve Florya'daki çalışmalarda da zaman zaman bu sıkıntı ile karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü.

Gomis'in strese bağlı baygınlık hastalığını idmanlarda yaşadığı ancak 3-4 dakika sonra ayağa daha güçlü olarak kalktığı belirtiliyor. Ancak sansasyon yaşanmaması için gerek medyaya açık idmanda gerekse maçlarda böyle bir durum yaşamaması için büyük titizlik gösterildiği bildirildi.

G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis'in strese dayalı bir hastalığı olduğunu fakat futbol oynamasına engel bir durumunun olmadığını söylemişti. İnce, "Gomis'in yapısal bir kalp problemi yok. Ancak bu bayılmaları yaşaması muhtemel... Yaşayacaktır da bu son derece normal" demişti. Yener İnce, Vazovagal Senkop rahatsızlığı bulunan kişilerin stres ve heyecan altında baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

 

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