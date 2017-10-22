22/10/2017 18:07


U21 derbisinin kazananı belli oldu

galatasaray fenerbahçe

U21 Süper Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın kazananı 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu

Yaklaşık 1 saat sonra başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın U21 takımları karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada gülen taraf sarı-lacivertli ekip oldu. Eljif Elmas'ın da forma giydiği karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alper ve 71. dakikada Hasan Küçük kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek sayısı ile Barış'tan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 19'a yükseltirken, Galatasaray ise 17 puanda kaldı.


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