16/10/2017 16:25


Monaco Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak

Monaco Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yarın akşam Beşiktaş ve Monaco karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Monaco, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında, 17 Ekim Salı günü karşılaşacaklar. TSİ 21.45'te başlayacak maça Beşiktaş taraftarı alınmayacak.

MAÇI HANGİ HAKEM YÖNETECEK 

Siyah-beyazlı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak. UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.


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